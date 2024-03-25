بسبب اعتدائه على الحكم.. حرمان لاعب شباب الزوراء إلى نهاية الموسم

2024-03-25 16:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، حرمان لاعب في فريق شباب الزوراء من اللعب جتى نهاية الموسم الحالي بسبب اعتدائه على أحد الحكام، كما أصدرت عقوبة بحق نادي الصناعات الكهربائية.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها ناقشت تقرير مباراة نادييّ الزوراء والشرطة ضمن دوري شباب العراق التي جرت بتاريخ 16 آذار/ مارس الجاري، وتبين قيام لاعب نادي الزوراء علي جميل شناع الذي يحمل الرقم 11، بالبصق على لاعب نادي الشرطة، وتم إشهار البطاقة الحمراء بوجهه، إلا أنه قام بالتهجم على حكم المباراة والاعتداء عليه بالضرب.

وبينت اللجنة أنها قررت اعتبار فريق شباب نادي الزوراء خاسراً بنتيجة 0-3 أمام شباب نادي الشرطة، ومعاقبة لاعب الزوراء علي جميل شناع بالحرمان من اللعب حتى نهاية الموسم 2023/2024.

كما ناقشت اللجنة تقرير مباراة شباب نادييّ سامراء والصناعات الكهربائية التي جرت بتاريخ 23 آذار/ مارس الجاري ضمن المرحلة الأولى لدوري الشباب، حيث قام مساعد مدرب شباب الصناعات الكهربائية عبد الحسين شنجار شاني بعد انتهاء المباراة بالدخول إلى ميدان اللعب والتهجم على الحكم والتلفظ بألفاظ غير أخلاقية.

وعاقبت اللجنة مساعد المدرب بعدم مرافقة فريق شباب الصناعات الكهربائية لمدة ثلاث مباريات.