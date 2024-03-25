السوداني يترأس الاجتماع الدوري لمتابعة سير تنفيذ المشاريع النفطية

2024-03-25 16:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (25 اذار 2024)، الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة سير تنفيذ مشاريع وزارة النفط.

وقال مكتب السوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة سير تنفيذ مشاريع وزارة النفط، وجهود الوزارة المعنية بتطوير منشآت القطاع النفطي وتوسعتها".

وأضاف البيان انه "جرى، خلال الاجتماع، استعراض سير التقدم في تنفيذ مشاريع وخطط الوزارة، ونسبة الإنجاز، وتطوير عمليات الاستخراج وعمليات استثمار الغاز المصاحب، فضلاً عن سير العمل في مشاريع المصافي وقدرات التكرير للمنتجات النفطية".

واطلع السوداني، بحسب البيان، على "عرض شامل لتنفيذ مشاريع نقل المنتجات النفطية، والخطط المتبعة في توزيع المنتجات النفطية ضمن مختلف المحافظات، وكذلك متابعة تطبيقات الدفع الإلكتروني في محطات الوقود"، مؤكدا على "ضرورة عدم تحمّل المواطن أي تكاليف إضافية أو أعباء نتيجة هذا التحوّل".

وتابع البيان، انه "جرت خلال الاجتماع مناقشة أوضاع إنتاج المشتقات النفطية والمحروقات، والمضي في هدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وسد الاستهلاك المحلّي وعدم الاضطرار إلى الاستيراد".

وجدد السوداني سابق توجيهاته "بأهمية التركيز على سرعة التطوير في القطاع النفطي، بما يواكب سرعة نمو القطاعات الأخرى في الاقتصاد الوطني، ويدعم تلبية طموحات المواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية، ويدعم جهود تشييد البنى التحتية في مختلف المجالات".



