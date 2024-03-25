السوداني يجتمع قريبا مع مكونات كركوك

2024-03-25 16:06:08 - المصدر: قناة الثامنة

كشفت قناةُ الثامنة عن عقدِ رئيسِ الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اجتماعًا مع مكونات كركوك، خلال هذا الاسبوع، بهدفِ التوصلِ الى حلٍّ لتشكيلِ الحكومةِ المحلية في كركوك. لا يزال الوضعُ معقّداً في كركوك ، نظراً إلى أن الأحزابَ الثلاثة الرئيسة في المدينة، مصرة على آرائِها السابقة للحصول على منصب المحافظ. وبحسب معلومات قناة الثامنة، فانه من المقرر، أن يدعو رئيسُ الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال هذا الأسبوع، الأطرافَ الفائزة في الانتخابات إلى الاجتماعِ في بغداد، لتقريب وجهات النظر المختلفة، والسعي إلى حل مشكلةِ تشكيلِ الحكومة المحلية في كركوك. مسؤولٌ في الجبهة التركمانية العراقية في كركوك، قال إن الأطرافَ في