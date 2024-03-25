الخلافات بين بغداد واربيل تؤخر رواتب موظفي الاقليم

2024-03-25 16:06:08 - المصدر: قناة الثامنة

أدت الخلافاتُ والمشاكلُ المستمرةُ بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، الى عدمِ تسلّمِ موظفي اقليم كوردستان، رواتبَهم منذ اكثرَ من خمسين يوما. أصبحت ملاحظاتُ وزارةِ الماليةِ الاتحادية، على رواتبِ موظفي اقليم كوردستان، عائقًا امامَ عدمِ إرسالِ رواتبِ بعضِ الموظفين من جانب، وعدمِ توزيعِ رواتب البعض الآخر من الموظفين من قبل حكومة اقليم كوردستان، المُرْسَلة إليها من حكومةِ المركز. وزارة المالية الاتحادية، تقول في كتابٍ رسميٍ وجهته الى ممثليةِ حكومة اقليم كوردستان في بغداد، إن احدى الملاحظاتِ هي عدمُ التمييز بين الذكر والانثى في قائمةِ رواتب الموظفين، اضافة الى عدمِ تسلُّمِها قوائمَ العناوين والدرجات الوظيفيةِ، لموظفي حكومة اقليم كوردستان باستثناء عدد الدرجات