وزيرة الاتصالات ترسل طلب حجب التيك توك الى مجلس الوزراء

2024-03-25 16:06:08 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، الاثنين، عن تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق التيك توك. وقالت الياسري في مؤتمر صحفي ان "عدد الزيارات للمواقع الاباحية خلال شهر كانون الثاني من العام الماضي كان اكثر من نصف مليار مشاهدة"، مبينة ان "عدد الزيارات لتلك المواقع خلال شهر شباط من هذا العام انخفض الى 89 مليون زيارة". وأضافت ان "العراق خرج من قائمة اعلى دول زيارة ومشاهدة للمواقع الاباحية"، كاشفة عن "تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق التيك توك". وشددت على ضرورة تعاون ممثلي الشعب في مجلس النواب بحجب هذه التطبيقات". واعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري بداية الشهر الجاري اقرار عدد من