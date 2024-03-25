التخطيط النيابية: الحكومة أدرجت مشاريع المدن الصناعية المتلكئة ضمن موازنة 2024

2024-03-25 16:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمة

أعلنت لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية، اليوم الاثنين، تفاصيل استضافتها لوزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، فيما أشارت إلى أن الحكومة أدرجت مشاريع المدن الصناعية المتلكئة ضمن موازنة 2024.

وقالت رئيسة اللجنة، ليلى مهدي التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لجنتها استضافت وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، لمراجعة ما أنجز من البرنامج الحكومي، حيث تم التركيز في داخل البرنامج الحكومي على المدن الصناعية وأهميتها".

وأضافت التميمي، أن "المدن الصناعية تتوزع بين محافظات واسط وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والأنبار والبصرة"، مبينة أن "نسب إنجاز المدن الصناعية متفاوتة وهي تعتمد على طبيعة وتمويل المشاريع".

وأشارت إلى أن "بعض مشاريع المدن الصناعية كانت متلكئة، حيث وصلت نسب الإنجاز فيها الى 70%"، مؤكدة أن "الحكومة الحالية ركزت على إدراج تلك المشاريع ضمن قانون الموازنة الحالية 2024".