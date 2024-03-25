مجلس النواب يرفع جلسته الى الأربعاء المقبل

2024-03-25 16:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعرفع مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الى الأربعاء المقبل.وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "مجلس النواب رفع جلسته الى الأربعاء المقبل".وبينت أن "المجلس انهى القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالمعارض الدولية الموقعة في باريس عام 1928 والمكملة بالبروتوكولات وتعديلاتها لعام 1982 ، 1988".واشارت الى أن "مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد"، لافتة الى أن "المجلس أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015".