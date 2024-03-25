نائب: تركيا متوغلة بعمق 100 كم داخل الأراضي العراقية.. وبغداد اعتمدت 3 قرارات

2024-03-25 16:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة الامن النيابية النائب علي نعمة، اليوم الثنين (25 آذار 2024)، ان القوات التركية متوغلة بعمق 100كم في شمال العراق.

وقال نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التحديات الأمنية في العراق بشكل عام كبيرة ومعقدة ابرزها اجواء وسماء البلاد في ظل وجود ضعف في منظومة الدفاع الجوي والرادارت والتي تستغل من قبل اطراف عدة ما يؤدي الى انتهاكات من قبل طائرات ومسيرات في ذات الوقت لتنفيذ هجمات داخل حدودنا".

وأضاف، أن "القوات التركية متوغلة بعمق 100كم في الاراضي العراقية يرافقها قصف بين فترة واخرى"، مؤكدا بان "بغداد اعتمدت 3 قرارت من اجل تعزيز مستوى الدفاع من خلال تحديث منظومة الدفاع الجوي والانفتاح على بقية الدول من اجل تعزيز قدرات الرصد من خلال الرادارات، بالإضافة الى مسك الحدود وإنهاء اي فراغات".

واشار الى أن "هناك رؤية ستراتيجية حيال تعزيز قدرات العراق الدفاعية سواء من القوة الجوية او الدفاع الجوي باعتبارها مسارات مهمة في درء اي مخاطر تهدد استقراره وتنهي حالة الخروقات للاجواء".

وتستعد تركيا وبالتنسيق والاشتراك مع قوات عراقية لحملة امنية كبيرة على المناطق الحدودية وتأمين منطقة عازلة او حزام امني خالٍ من قوات حزب العمال الكردستاني.