قبيل مواجهة الفلبين.. المنتخب العراقي لكرة القدم يختتم تدريباته في مانيلا (صور)

2024-03-25 16:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتم المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، تدريباته قبل مواجهة نظيره الفلبيني ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام المباراة غداً الثلاثاء في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بغداد، على ملعب "ريزال" التذكاري الذي سيحتضن مواجهة الإياب، ويقع في العاصمة الفلبينية مانيلا.

ويتصدر المنتخب العراقي، المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط، يليه المنتخب الإندونيسي ثانياً برصيد 4 نقاط، ثم المنتخب الفيتنامي ثالثاً برصيد 3 نقاط، وأخيراً المنتخب الفلبيني بنقطة واحدة.

وكان المنتخب العراقي قد فاز على نظيره الفلبيني بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي جرت في البصرة يوم 21 آذار/ مارس الجاري، وجاء الهدف بإمضاء مهند علي.