متوقفة منذ سنوات.. مطالبات بصرف رواتب ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية بالأنبار

2024-03-25 16:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالب النائب عن الأنبار برهان ناصر الشمراوي، يوم الإثنين، بصرف رواتب ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية بالمحافظة، مشيراً إلى أنها متوقفة منذ سنوات.

وقال الشمراوي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مؤسسة الشهداء ما زالت تماطل في صرف مستحقات ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في محافظة الأنبار".

ودعا الحكومة الاتحادية "ممثلة برئيس مجلس الوزراء إلى أن تتدخل لإنهاء هذه المعاناة التي أثقلت كاهل الضحايا من خلال تسريع اجراءات عمل لجنة الأمر الديواني وتدقيق المعاملات من أجل اعادة رواتب هذه الشريحة واطلاق رواتب المعاملات التي تم تحقيقها سابقاً".

وطالب الشمراوي بـ"محاسبة المزورين ومن سهل لهم ومعاقبتهم وفق القانون".

وكان رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي قال العام الماضي، إن إيقاف الرواتب التقاعدية لضحايا العمليات الإرهابية في الأنبار جاء من قبل هيئة التقاعد الوطنية كإجراء احترازي.

وأوضح النائلي أن إيقاف الرواتب التقاعدية للشهداء في الأنبار جاء تنفيذا للقرارات الصادرة من الجهات القضائية في رئاسة استئناف الأنبار التي دققت في 19800 ملف فضلا عن الجهات الأمنية، وكذلك اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء برئاسة قائد عمليات الأنبار السابق في المحافظة".

وأضاف أن الجهات المسؤولة كشفت عن "الآلاف من ملفات التزوير والأسماء الوهمية وكل هذه الإجراءات بعلم هيئة النزاهة والرقابة المالية".