ريال مدريد يتحدى الخرافات (صورة)

2024-03-25 16:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يخوض ريال مدريد، مباراته المقبلة أمام أتلتيك بيلباو، بقميص جديد في الجولة 30 من عمر الليجا.

ووفقا لصحيفة "آس"، اليوم الاثنين (25 اذار 2024)، سيرتدي ريال مدريد، قميصًا جديدًا (الزي الرابع) أمام أتلتيك بيلباو، حيث يأتي باللون الأرجواني، وهو من الألوان المميزة للميرنجي.

وسبق أن أعلن ريال مدريد عن الزي الجديد من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وشركة الملابس، حيث ظهر جود بيلينجهام جنبًا إلى جنب مع زين الدين زيدان أسطورة الميرنجي.

وأشارت إلى أن المصمم الخاص بالزي الرابع للميرنجي، هو نفسه الذي صمم قميص ريال مدريد في كلاسيكو موسم 2021-2022، والذي ارتدى فيه الملكي، اللون الأسود، وتعرض للهزيمة 0-4 أمام برشلونة في البرنابيو.

وأوضحت "آس" أن المؤمنين بالخرافات من جمهور ريال مدريد، لن يتمكنوا من النوم بسلام قبل مباراة الميرنجي المقبلة أمام أتلتيك بيلباو خوفا من مواجهة نفس مصير الكلاسيكو.