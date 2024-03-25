عضو بمجلس محافظة بغداد تعلق على غرق شوارع العاصمة: أمر متوقع

2024-03-25 17:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت العضو بمجلس محافظة بغداد اسيل الخالدي، اليوم الاثنين (25 آذار 2024)، بشأن غرق اغلب شوارع العاصمة بمياه الأمطار خلال الساعات الماضية، فيما لفتت الى أنه أمراً متوقعاً بسبب كمية الأمطار الكبيرة.

وقالت الخالدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "غرق عدد من شوارع بغداد بمياه الأمطار خلال الساعات الماضية امر متوقع، بسبب كمية الأمطار الكبيرة، وعدم استيعابها، وهذا ما يؤكد وجود ضرورة لتطوير شبكات الصرف الصحي والمجاري، بما يتلائم مع كميات الأمطار".

وأضافت، أن "الحكومة المحلية والمركزية جادتان بالاهتمام بالجانب الخدمي بمختلف مستوياته في بغداد، ولهذا عند غرق الشوارع بالأمطار كان هناك جهود حكومية مختلفة لسحب مياه الأمطار بوقت قياسي".

وتابعت، أن "ملف تطوير شبكات الصرف الصحي والمجاري ستكون من اوليات عملنا خلال الفترة المقبلة".

وامس الأحد، تعرضت الكثير من المناطق في أغلب المحافظات العراقية من بينها بغداد إلى الغرق نتيجة كميات الأمطار التي سقطت على البلاد.

وقررت محافظة بغداد تعطيل الدوام في الدوائر التابعة للمحافظة اليوم الاثنين، إضافة إلى تعطيل المدارس بالعاصمة.