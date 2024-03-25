الرئيس التنفيذي لـBoeing يتنحى في أعقاب أزمة 737 ماكس

2024-03-25 17:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

سيتنحى الرئيس التنفيذي لشركة Boeing ديف كالهون عن منصبه في نهاية عام 2024 في جزء من تغيير إداري واسع لشركة الطيران العملاقة التي تعاني مؤخراً. كما يستقيل رئيس مجلس الإدارة لاري كيلنر وسيترك مجلس الإدارة في الاجتماع السنوي لشركة بوينج في مايو، وقد تم استبداله كرئيس بستيف مولينكوبف، الذي يشغل منصب مدير شركة بوينج منذ عام 2020. وسيترك ستان ديل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات التجارية، الشركة على الفور. انتقلت إلى وظيفته ستيفاني بوب، التي أصبحت مؤخرًا الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Boeing بعد أن كانت تدير سابقًا شركة Boeing Global Services. وتأتي التغييرات في الوقت الذي تزايد فيه دعوات شركات الطيران والمنظمين لإجراء تغييرات كبيرة في الشركة بعد مجموعة من عيوب الجودة والتصنيع في طائرات بوينج. تكثف التدقيق بعد حادث وقع في 5 ينايركانون الثاني، عندما انفجر سدادة باب في طائرة بوينج 737 ماكس 9 جديدة تقريبًا، بعد دقائق من طائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز. في الأسبوع الماضي، بدأ الرؤساء التنفيذيون لشركات الطيران جدولة اجتماعات مع مديري شركة بوينج للتعبير عن استيائهم من الافتقار إلى ضوابط جودة التصنيع والإنتاج الأقل من المتوقع لطائرات 737 ماكس. وكان من المقرر أن تشمل الاجتماعات كيلنر وواحدًا أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين. لقد وعد كالهون على مدى أشهر المستثمرين وعملاء شركات الطيران وعامة الناس بأن بوينغ ستسيطر على صراعاتها العديدة المتعلقة بالجودة. تم تعيين كالهون في المنصب الأعلى في أواخر عام 2019 وتولى رئاسة شركة بوينج في أوائل عام 2020 بعد أن أطاحت الشركة برئيسها التنفيذي السابق، دينيس مويلنبرج، بسبب تعامله مع آثار حادثتي تحطم مميتتين من طراز 737 ماكس.