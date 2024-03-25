2024-03-25 17:16:02 - المصدر: ايرث نيوز

قال مفوض حقوق الإنسان التركي شريف مالكوتش، إن الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز كروكوس كان من عمل الذين يحاولون تخريب محاولات التوصل إلى تسوية بين روسيا وأوكرانيا. وأضاف المفوض التركي، في مقابلة مع صحيفة Sabah: “في كل مرة تنشأ وتظهر أجواء مصالحة بين روسيا وأوكرانيا، يقع حادث ما ويتم تأجيل كل الآمال إلى الربيع […]

ظهرت المقالة لا يجوز اتهام “داعش” بهذه البساطة.. مفوض حقوق الإنسان التركي يشير إلى أياد مسؤولة عن مذبحة “كروكوس” أولاً على ايرث نيوز.