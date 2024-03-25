المجلس الوزاري للاقتصاد يوافق على تخفيض سعر بيع محصول الذرة الصفراء

2024-03-25 17:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وافق المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين، على تخفيض سعر بيع محصول الذرة الصفراء. وذكر بيان للمجلس، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن المجلس الوزاري للاقتصاد وافق في جلسته العاشرة التي حضرها وزير الزراعة عباس جبر المالكي، وترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، على المقترح الذي تقدّم به وزير الزراعة، بتخفيض سعر بيع محصول الذرة الصفراء للموسم السابق للمربين والمنتجين، ليكون 375000 ثلاثمئة وخمسة وسبعين ألف دينار عراقي للطن الواحد. وجّه المجلس، الالتزام بقراراته حول الروزنامة الزراعية في عموم العراق، خدمة للقطاع الزراعي والمزارعين في عموم البلاد.