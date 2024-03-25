التجارة تؤكد سلامة المواد الغذائية المتوفرة في مخازنها

2024-03-25 17:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع ‏أكدت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، سلامة المواد الغذائية المتوفرة في مخازنها.وذكر بيان للوزارة نقلا عن مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى هاشم الموسوي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم متابعة المواقع وفروع الشركة وسلامة المواد الغذائية المتوفرة في مخازن بغداد والمحافظات ولغاية ساعات الصباح الباكر لهذا اليوم".وأضاف البيان، أنه "بالرغم من غزارة الأمطار وامتلاء المخازن بمفردات السلة الغذائية والسلة الرمضانية وسلة الحماية الاجتماعية، إلا أنه لم يتم تسجيل أي ضرر لهذه المواد، وذلك بسبب التهيئة المسبقة وتأهيل المخازن والإجراءات الاحترازية".وأكد البيان، على "تواجد كافة ملاكات الشركة خلال الليلتين المتتاليتين، وبدوام متواصل تزامنا مع تجهيز السلة الرمضانية".