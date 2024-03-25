2024-03-25 17:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة Vision Education، يوم الاثنين، قيامها بتزويد 100 مقعد دراسي إلى ثلاث مدارس عامة في قضاء جومان التابعة لإدارة سوران المستقلة في محافظة اربيل، بهدف خلق بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وذكر بيان للشركة ورد لوكالة شفق نيوز؛ "تم التسليم في مراسيم رسمية حضرتها السلطات المحلية، بما في ذلك قائم مقام جومان ومدير تربية منطقة جومان، حيث قامت Vision Education بتوصيل المواد وتسليمها رسمياً إلى إدارة المدارس".

وأوضح ان "هذه المبادرة جاءت استجابة لطلبات المدارس وحاجتها الملحة، بهدف خلق بيئة تعليمية مناسبة للطلاب لتحفيزهم على مواصلة دراستهم ومساعيهم التعليمية".

وقالت المديرة التنفيذية لشركة Vision Education، سارا صلاح الدين مصطفى، بحسب البيان؛ إن "هدفنا من هذا المشروع يتجاوز مجرد ملء الصفوف الدراسية بالمقاعد، بل يتعلق الأمر بتوفير رحلة تعليمية مليئة بالذكريات التي لا تنسى وتمكين الطلاب من الحصول على بيئة دراسية مناسبة تمكنهم من خدمة وطنهم وأمتهم في المستقبل".

وتابعت "هنا نجدد التزامنا الثابت في دعم قطاع التعليم العام."

واشار البيان الى ان "المدارس المستفيدة من هذه المبادرة هي: مدرسة بالاكي هاوري الابتدائية للبنات (تأسست عام 1999)، ومدرسة بالاكايتي الثانوية للبنين (تأسست عام 2016)، ومدرسة زينوي المسائية للبنين (تأسست عام 2003)، تضم هذه المدارس الثلاث حاليا حوالي 377 طالباً وطالبة و 55 معلما وموظفا".