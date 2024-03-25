الدولار يواصل الانخفاض.. وقائمة مسائية بأسعار الصرف

2024-03-25 18:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

واصلت أسعار صرف الدولار بالإنخفاض أمام الدينار، مساء اليوم الإثنين، (25 آذار 2024)، مع إغلاق بورصات العملة الأجنبية في بغداد والمحافظات.

وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف، علما ان البنك المركزي العراق يبيع الدولار بـ 1320 ديناراً:

بغداد: 100 دولار= 147,350 ديناراً.

أربيل: 100 دولار = 147,400 دينار.

البصرة: 100 دولار= 147,300 دينار.

النجف: 100 دولار= 147,400 دينار.

الموصل: 100 دولار= 147,600 دينار.

كركوك: 100 دولار= 147,600 دينار.

السليمانية: 100 دولار= 147,600 دينار.