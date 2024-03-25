2024-03-25 18:12:09 - المصدر: منصة إيشان

تفاجأ أحد أعضاء مجلس محافظة كركوك عن الجبهة التركمانية، بتغيير مفاتيح غرفته داخل ديوان المحافظة. ووصف بيان للجبهة التركمانية، حصلت عليه منصة “إيشان”، هذا الفعل بـ “الخطير” وتجاوز على إرادة الناخب الكركوكي. وفي التفاصيل ذكر البيان: “في سابقة خطيرة وتجاوز على ارادة الناخب الكركوكلي، تفاجأ احمد رمزي كوبرلو عضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة التركمانية […]

ظهرت المقالة عضو بمجلس كركوك يناشد السوداني: غيروا قفل غرفتي في مبنى المحافظة أولاً على Eishan.