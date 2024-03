بالصور: بلدية الناصرية تباشر بحملة رفع التجاوزات في منطقة الاسكان الصناعي

2024-03-25 18:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:باشرت كوادر بلدية الناصرية برفع التجاوزات الموجودة في منطقة الاسكان الصناعي في جنوب الناصرية. وذكر بيان للمديرية تابعته شبكة اخبار الناصرية ان كوادرها باشرت بازالة التجاوزات الموجودة بمنطقة الاسكان الصناعي الموجودة على الممتلكات العامة. واضاف البيان ان كوادرها مستمر بازالة في عموم المناطق السكنية ومحاسبة المخالفين. انتهى. (ا...

