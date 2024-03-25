وزير الكهرباء يعلن تفعيل مشروع متلكئ بقطاع الطاقة أبرم مع شركة فنلندية

2024-03-25 18:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الاثنين، تفعيل مشروع متلكئ بقطاع الطاقة أبرم مع شركة فنلندية.وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء التقى في مكتبه مسؤولي ‏شركة وارتسيلا الفنلندية المتخصصة في مشاريع الطاقة, بحضور السفيرة ‏الفنلندية لدى العراق آنو ساريلا".‏وأوضح، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة تفعيل العقد المبرم بين وزارة الكهرباء والشركة ‏الفنلندية عام 2019، الذي تلكأ تنفيذه لغاية اليوم"، لافتا، إلى أن " الوزير شدد على وضع خريطة طريق مدروسة لتفعيل مضامين العقد التي تنص ‏على تأهيل وصيانة محركات محطة ديزلات سامراء بطاقة 340 ميغاواط ‏على مرحلتين".وأضاف البيان، أنه "تم الاتفاق على زيارة خبراء من الشركة إلى المحطة؛ ‏للاطلاع على الوضع الراهن وتقديم عرض متكامل عن أعمال الصيانة ‏والوقت الذي يتطلبه إنجاز العمل". ‏