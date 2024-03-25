وزير الكهرباء يعلن تفعيل مشروع متلكئ بقطاع الطاقة أبرم مع شركة فنلندية
2024-03-25 18:36:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الاثنين، تفعيل مشروع متلكئ بقطاع الطاقة أبرم مع شركة فنلندية.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء التقى في مكتبه مسؤولي شركة وارتسيلا الفنلندية المتخصصة في مشاريع الطاقة, بحضور السفيرة الفنلندية لدى العراق آنو ساريلا".
وأوضح، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة تفعيل العقد المبرم بين وزارة الكهرباء والشركة الفنلندية عام 2019، الذي تلكأ تنفيذه لغاية اليوم"، لافتا، إلى أن " الوزير شدد على وضع خريطة طريق مدروسة لتفعيل مضامين العقد التي تنص على تأهيل وصيانة محركات محطة ديزلات سامراء بطاقة 340 ميغاواط على مرحلتين".
وأضاف البيان، أنه "تم الاتفاق على زيارة خبراء من الشركة إلى المحطة؛ للاطلاع على الوضع الراهن وتقديم عرض متكامل عن أعمال الصيانة والوقت الذي يتطلبه إنجاز العمل".
أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الاثنين، تفعيل مشروع متلكئ بقطاع الطاقة أبرم مع شركة فنلندية.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء التقى في مكتبه مسؤولي شركة وارتسيلا الفنلندية المتخصصة في مشاريع الطاقة, بحضور السفيرة الفنلندية لدى العراق آنو ساريلا".
وأوضح، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة تفعيل العقد المبرم بين وزارة الكهرباء والشركة الفنلندية عام 2019، الذي تلكأ تنفيذه لغاية اليوم"، لافتا، إلى أن " الوزير شدد على وضع خريطة طريق مدروسة لتفعيل مضامين العقد التي تنص على تأهيل وصيانة محركات محطة ديزلات سامراء بطاقة 340 ميغاواط على مرحلتين".
وأضاف البيان، أنه "تم الاتفاق على زيارة خبراء من الشركة إلى المحطة؛ للاطلاع على الوضع الراهن وتقديم عرض متكامل عن أعمال الصيانة والوقت الذي يتطلبه إنجاز العمل".