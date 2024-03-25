السوداني وسفير الأردن يؤكدان ضرورة ترسيخ التعاون بين البلدين في مختلف المجالات

2024-03-25 18:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، والسفير الأردني لدى العراق، على أهمية ترسيخ التعاون الاستراتيجي بين العراق والأردن في إطار اللجنة المشتركة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق منتصر الزعبي".

وتابع: "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، في إطار اللجنة العراقية الأردنية المشتركة، بما يرسخ التعاون الإستراتيجي البناء، ويسهم في تحقيق مصالح شعبي البلدين الشقيقين في الازدهار والتنمية".

ولفت إلى أن "اللقاء إلى العدوان الوحشي المستمرّ ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، وضرورة بذل الجهود لوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات إلى أبناء القطاع الذين يعيشون أوضاعاً مأساوية في ظل تمادي سلطات الاحتلال، بارتكاب جرائمها والممارسات الدموية ضدّ الأبرياء".