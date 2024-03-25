2024-03-25 19:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية إن بنك عدوةسويسرا التابع لمجموعة مصرفية لبنانية كبيرة، انتهك التزاما في مجال مكافحة غسل الأموال فضلاً عن انتهاكات خطيرة لقانون سوق المال. وقالت الهيئة إنها أمرت بخصم أرباح يبلغ مجموعها 3.9 مليون فرنك سويسري 4.34 مليون دولار ورسوم رأسمال إضافية قدرها 19 مليون فرنك. وأضافت في بيان: «خلال الإجراءات، تعاون البنك مع الهيئة واتخذ تدابير لاستعادة الامتثال للقانون»