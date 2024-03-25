شركة تابعة للسيادي السعودي تضخ مليار دولار في "لوسيد"

2024-03-25 19:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وقعت شركة لوسيد لتصنيع السيارات الكهربائية صفقة تحصل بمقتضاها على مليار دولار من شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. وأضافت لوسيد أن شركة أيار الثالثة للاستثمار، إحدى الشركات التابعة لصندوق الثروة السيادية، ستشتري أسهما ممتازة قابلة للتحويل بمليار دولار. وارتفع سهم لوسيد، التي مقرها في كاليفورنيا، بنحو 26 بالمئة خلال التداول قبل ساعات العمل الرئيسية. وفي عام 2021 تم إدراج لوسيد في بورصة نيويورك، وتكبدت مؤخراً خسارة قدرها 29 سنتاً للسهم في الربع الرابع من العام الماضي، كما انخفضت السيولة النقدية إلى 1.4 مليار دولار بنهاية العام الماضي، من 1.7 مليار دولار في العام السابق. يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمر لأول مرة في لوسيد في 2018، ويعد أكبر مساهم في الشركة بحصة تناهز 60 تقريباً، بحسب وكالة بلومبرغ. في ايار من العام الماضي، جمعت لوسيد 3 مليارات دولار من طرح أسهم عادية واستثمار من جانب الصندوق السيادي السعودي. افتتحت لوسيد أول منشأة لتصنيع السيارات في السعودية، في سبتمبر من العام الماضي، وهي عبارة عن مصنع لتجميع المركبات بالقرب من جدة.