المرور: قطع بالشوارع المحيطة بمجسر قرطبة في بغداد لمدة يومين

2024-03-25 19:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الإثنين، (25 آذار 2024)، عن قطع بالشوارع المحيطة بمجسر قرطبة في العاصمة بغداد لمدة يومين.

وقالت المرور في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "ومن اجل المصلحة العامة ولغرض المباشرة باكساء طبقة الاسفلت المبلمر للشوارع المحيطة بمجسر قرطبة الأمر الذي يؤدي الى، قطع طريق المرور النازل من محمد القاسم بإتجاه ساحة الطيران، وقطع طريق المرور القادم من قرطبة باتجاه الطيران، ولمدة يومين لإنجاز التنظيف ومعالجة التشققات ومن ثم الاكساء".

وبين، ان "القطع يتم اعتبارا من اليوم الساعة السادسة مساءً ولغاية الساعة السادسة من مساء الأربعاء المقبل".

يشار الى ان وزارة الاعمار والإسكان، قد حددت في وقت سابق إفتتاح مجسر قرطبة أحد مشاريع الحزمة الأولى من فك الاختناقات المرورية ببغداد في شهر نيسان المقبل.



