2024-03-25 19:24:02 - المصدر: ايرث نيوز

صادق وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الإثنين، على أسماء مشرفي دورات الابداع والتحدي والسلام والبناء سعيا لتثبيتهم. وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري صادق على أسماء مشرفي دورتي الابداع والتحدي والسلام والبناء بعد إنجاز الإجراءات الأصولية اللازمة بدعم لجنة التربية النيابية ومدير عام الاشراف التربوي ستار […]

ظهرت المقالة وزير التربية يُصادق على أسماء مشرفي دورات الابداع والتحدي والسلام والبناء سعيا لتثبيتهم أولاً على ايرث نيوز.