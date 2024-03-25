2024-03-25 19:24:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق، منتصر الزعبي. وذكر بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز “جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، في إطار اللجنة العراقية الأردنية المشتركة، بما يرسخ التعاون […]

ظهرت المقالة السوداني يبحث مع السفير الاردني العلاقات الثنائية بين البلدين أولاً على ايرث نيوز.