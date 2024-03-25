2024-03-25 19:24:09 - المصدر: منصة إيشان

منذ السابع من تشرين الأول عام 2023، وحتى اليوم (25 آذار 2024)، لم يتوقف الكيان الصهيوني عن عملياته العسكرية جوّاً وبراً، حتى قتل أكثر من 32 ألف فلسطيني. وآخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة في غزة، تضمنت استشهاد 32 ألفا و333 فلسطينياً، وإصابة 74 ألفا و694 آخرين، منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع. ولم ترتفع […]

ظهرت المقالة هل ستلتزم به إسرائيل؟.. تفاصيل قرار وقف إطلاق النار على غزة بعد 32 ألف شهيد أولاً على Eishan.