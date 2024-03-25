2024-03-25 19:24:09 - المصدر: منصة إيشان

أبدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين، ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وذكرت الحركة في بيانها الذي حصلت عليه “إيشان”: “نرحّب بدعوة مجلس الأمن الدولي اليوم لوقف فوري لإطلاق النار، ونؤكد على ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب كافة القوات الصهيونية من […]

ظهرت المقالة حماس “ترحّب” بقرار وقف إطلاق النار: مستعدون لإجراء تبادل للأسرى “فوراً” أولاً على Eishan.