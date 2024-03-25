2024-03-25 19:24:09 - المصدر: منصة إيشان

أظهر شريط مصور، اقتراب إكمال مرقد “هيلة بنت الإمام الكاظم” على تل مندلي في ديالى، قرب الحدود العراقية الإيرانية,. ويتكلم شخص في الشريط المصور قائلاً، إن “العمل في المرقد شارف على الانتهاء، وتم تخصيص قاعة كبرى لاحتضان الزائرين”. كما يظهر الشريط المصور، توافد عدد من الزائرين على المرقد من أجل “قضاء حوائجهم”، حسب ما يقول […]

ظهرت المقالة بالفيديو.. البناء يعلو على “هيلة بنت الكاظم” وزائرون يتوافدون لـ”قضاء حوائجهم” أولاً على Eishan.