انتحار شاب عشريني جنوبي البصرة وتسليب "جواميس" من رعاتها بكمين في ميسان

2024-03-25 19:48:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الاثنين، بتسجيل حالة انتحار لشاب جنوبي مركز المحافظة، في حين أفاد مصدر آخر قام مسلحون بتسليب عدد من الجواميس بعد نصب كمين لرعاتها جنوبي محافظة ميسان.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شاباً في العشرينات من عمره أقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بمنطقة الحوطه بقضاء شط العرب جنوبي مدينة البصرة مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "ظروف الانتحار غامضة لا تزال لدى الأجهزة الامنية التي طوقت المكان وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

من جانب آخر، أقدم مسلحون مجهولون على تسليب عدد من الجواميس جنوبي مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مسلحين مجهولين نصبوا كمين لرعاة الجواميس بمنطقة الكريمات بقضاء المشرح جنوبي ميسان، وقاموا بتسليب عدد من الجواميس، ثم الهرب بها إلى جهة مجهولة الهوية".