صحة ذي قار: اكثر من 12 الف مراجع لمستشفيات المحافظة في يوم واحد

2024-03-25 20:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اعلنت دائرة صحة ذي قار عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ل 12920 مراجعا ليوم الاحد 24 آذار للعام 2024. واوضحت في بيان لها تابعته شبكة أخبار الناصرية إنه تم إجراء 137 عملية جراحية في المستشفيات التابعة لها. واضاف البيان أنه تم تقديم خدمات الفحوصات المختبرية والشعاعية ل...

