المرور تنوه بشأن قطع الشوارع المحيطة بمجسر قرطبة

2024-03-25 20:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

نوهت مديرية المرور العامة، الاثنين، بقطع الشوارع المحيطة بمجسر قرطبة. وقالت المديرية في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إنه من أجل المصلحة العامة و لغرض المباشرة باكساء طبقة الاسفلت المبلمر للشوارع المحيطة بمجسر قرطبة الامر الذي يؤدي الى: ١ قطع طريق المرور النازل من محمد القاسم باتجاه ساحة الطيران. ٢ قطع طريق المرور القادم من قرطبة باتجاه الطيران، ولمدة يومين لإنجاز التنظيف ومعالجة التشققات ومن ثم الاكساء . وأضاف البيان ،أنالقطع سيكون اعتبارا من اليوم الساعة 1800 ولغاية الساعة 1800 من مساء الأربعاء الموافق 2732024. ودعت مديرية المرور العامة بحسب البيان للالتزام بالتعليمات المرورية.