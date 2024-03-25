2024-03-25 20:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بوفاة نزيل من أهل الأنبار داخل سجن الناصرية المركزي المعروف باسم "سجن الحوت".

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "نزيلاً من اهالي محافظة الانبار في الأربعينات من عمره توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)"، لافتا إلى أن "النزيل المتوفي محكوم بالاعدام شنقا حتى الموت وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وبين المصدر، ان "قوة امنية نقلت جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها تمهيداً لتسليمها إلى ذويه".