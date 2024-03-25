تشمل تلاميذ المدارس.. الصحة تتوجه لإطلاق حملة تلقيح ضد الحصبة وتحدد موعدها

2024-03-25 20:12:06 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، التوجه لإطلاق حملة لتلقيح تلاميذ المدارس ورياض الأطفال ضد مرض الحصبة، فيما حددت موعدها.وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الامير لوكالة الانباء العراقية (واع)،إن" هناك موجة رتفاع باعداد حالات الاصابة بمرض الحصبة في العراق ودول العالم"، مبينا ان" الموجة الوبائية للمرض تتكرر كل 4 الى 5 سنوات".واضاف ان "الوزارة تعتزم إطلاق حملة تقليح تستهدف طلبة المدارس، والهدف منع انتقال المرض من شخص الى شخص عن طريق الرذاذ، خاصة وأن عدد الحالات سجلت في المدارس سببب قرب التلاميذ لبعضهم من بعض".واشار الى، ان" الحملة ستنطلق بعد عيد الفطر، وستستهدف قرابة 23 الف مدرسة، ورياض الاطفال في عموم العراق"، مبينا ان" الاعمار المشمولة في التلقيح برياض الاطفال من 4 الى 5 سنوات، اما المدارس الابتدائية من 6 سنوات الى 12 سنة، لافتا الى ان" الحملة ستستهدف اكثر من 8 ملايين تلميذ".ولفت الى ان" الوزارة شكلت اكثر من 9 الاف فرقة تلقيحية، بعدد يصل الى اكثر من 27 الفا من الكوادر الصحية، وستستمر الى اسبوعين"، موضحا ان" الوزارة لديها تنسيق وتعاون مع وزارة التربية للقيام بحملة توعوية للشروع بالحملة، وستقوم المدارس باخذ موافقة خطية من اولياء الامور للقيام بتلقيح التلاميذ".وبين ان" مجلس الوزراء خصص اكثر من 9 مليار دينار لتغطية النفقات اللوجستية من نقل وبعض المكافآت للعاملين في الحملة، مستدركا ان" الحملة ستحد من ظهور المرض مرة اخرى".وواصل ان" الاطفال الملقحين سابقا ستكون مناعتهم اكبر على اعتبار ان الجرعة الواحدة تمنح حماية اقل من 80 بالمائة، اما الجرعة الثانية تصل الحماية الى 97 بالمائة من الكفاءة اللقاح، لذلك كلما زادت عدد اللقاحات كلما كانت المناعة افضل".