2024-03-25 20:12:06 - المصدر: واع

بغداد - واعصادق وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين، على أسماء مشرفي دورات الإبداع والتحدي والسلام والبناء سعيا لتثبيتهم.وقال بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع): إن" وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، صادق على أسماء مشرفي دورات الإبداع والتحدي والسلام والبناء، بعد إنجاز الإجراءات الأصولية اللازمة بدعم لجنة التربية النيابية ومدير عام الإشراف التربوي ستار عليوي".وأضاف البيان، أن "القوائم سيتم رفعها الى اللجنة المختصة ثم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لغرض إصدار الأمر الديواني، وسط مباركة وزير التربية للمشرفين والجهات الداعمة لهذا المنجز متمنيا لهم مسيرة تربوية حافلة بالتوفيق والسداد".