2024-03-25 20:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الاثنين، باصابة امرأة وكلبها في حادث سير وسط العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "منتسباً يعمل في حماية المنشآت كان يقود سيارته برعونة وسرعة فائقة تسبب بإصابة امرأة وبصحبتها كلب (بوبي) ضمن ساحة الواثق في الكرادة ما أسفر عن اصابتها بجروح خفيفة".

واضاف المصدر ان "الكلب تعرض الى جروح بليغة في منطقة الرأس، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج".

وتابع المصدر أن "المصابة قدمت شكوى ضد المنتسب".