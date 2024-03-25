هل سد الموصل في وضع آمن؟ الموارد المائية توضح

2024-03-25 20:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوضحت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم الاثنين، حقيقة خطورة الوضع في سد الموصل، مشيرة الى انه مستعد لاستقبال أي واردات مائية مستقبلية.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، "نشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا كاذبة حول خطورة الوضع في سد الموصل، وفي الوقت الذي تستنكر فيه مثل هذه التصريحات الكاذبة والمضللة وتحتفظ بحقها القانوني لمقاضاة هذه الصفحات التي تثير القلق في الشارع العراقي".

واكد البيان "سلامة سد الموصل وانه أمن تماما وفي أحسن حالاته ومستعد لاستقبال اي واردات مائية مستقبلية، وذلك لوجود فراغ خزني كبير في بحيرته وأن أعمال الصيانة والحفر والتحشية مستمرة فيه وعلى مدار الساعة من قبل ملاكات الهيئة العامة للسدود والخزانات العاملة هناك ".

واشار البيان إلى أنه "قد تم توضيح هذا في أكثر من مناسبة وبشكل رسمي من قبل الوزارة وفي هذه المناسبة وندعو الجميع الى انتقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الاشاعات والاخبار الكاذبة".