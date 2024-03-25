القبض على (١٠) متهمين صادر بحقهم أوامر قضائية في بغداد

2024-03-25 21:08:01 - المصدر: الفرات نيوز

القبض على (١٠) متهمين صادر بحقهم أوامر قبض

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حسب توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم

والسيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة المحترم

وبأشراف ومتابعة السيد قائد شرطة بغداد الرصافة

اللواء شعلان علي صالح الحسناوي المحترم

القت مفارز أقسام ومراكز شرطة (الزهور/العدالة/بوب الشام/المدائن/جسر ديالى/الوحدة/بسماية/بغداد الجديدة/الرشاد) القبض على (١٠) متهمين مطلوبين بجرائم مختلفة .وفق المواد القانونية (٢٢/٢٤/٣٦/٤٥٦/٤١٥/٤٠٢/٤٣٢)

وجاءت عملية القاء القبض خلال اجراء الممارسات الامنية وتنفيذ أوامر القبض بمناطق متفرقة ضمن قاطع المسؤولية ،

كما والقت المفارز أعلاه على عجلات ودراجات مخالفة للتعليمات القانونية ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولياً .

#اعلام قيادة شرطة بغداد الرصافة