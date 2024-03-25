2024-03-25 21:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي رياض القريشي، اليوم الاثنين (25 آذار 2024)، عن حقيقة تعرض العراق الى حالة مطرية الأسبوع المقبل، هي الاقوى منذ 30 عاما.

وقال القريشي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية عن قرب تعرض العراق الى حالة مطرية هي الاقوى منذ 30 عاما وتستمر 4 أيام متتالية غير دقيق وهو تهويل اعلامي ليس الا".

وأضاف، أن "الحقيقة ان هناك منخفضا سيبدأ بداية الأسبوع الجاري والمقبل وسيحصر مداه وتأثيره في مناطق شمال البلاد واقصى الجنوب وسيكون اقل من ناحية هطول الأمطار الي جرت في الايام الماضية بنسبة تصل الى النصف أي ربما يصل الى 20 ملم".

وأشار الى ان "التهويل الإعلامي يعتمده بعض ممن هم غير المختصين في الانواء الجوية في نشر اخبار وتقارير غير موثوقة"، لافتا الى ان "المنخفض القادم طبيعي جدا والحالة المطرية ستتركز في مناطق محددة خاصة الشمالية".