خسائر لمعظم أسواق الخليج مع انتهاء أحقية التوزيعات النقدية

2024-03-25 21:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

السوق السعودي: تراجع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 1.1 في جلسة الإثنين ليتكبد أكبر خسارة يومية في نحو شهرين وسط سيولة بلغت 8.2 مليار ريال وانخفاض 152 سهماً من أصل 233 شركة مدرجة. وجاء الدعم بشكل رئيسي من القطاع المصرفي وتحديداً من سهم مصرف الراجحي الذي هيط بنسبة 3.5 مع بدء التداول على السهم دون أحقية التوزيعات النقدية البالغة 1.15 ريالاً لكل سهم عن النصف الثاني 2023. كما تراجع سهم بنك الرياض بنحو 5 مع بدء التداول على السهم بدون أحقية التوزيعات النقدية البالغ 0.75 ريالاً للسهم عن النصف الثاني 2023. كما تراجع سهم أرامكو بنسبة 1.1 إلى أدنى مستوياته في شهر ونصف على الرغم من ارتفاع أسعار خام برنت في بداية الأسبوع. بورصة مصر: أغلقت المؤشرات المصرية على مكاسب جماعية في جلسة الإثنين لترتفع القيمة السوقية إلى 1.96 تريليون جنيه وسط انخفاض نسبي في السيولة إلى 3.2 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 1 مسجلاً ثالث مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي السويدي إلكتريك وطلعت مصطفى بنسبة 3 و2 على التوالي. كما ارتفع المؤشر السبعيني بنحو 0.7 مسجلا رابع مكاسب يومية على التوالي. وأظهرت بيانات جلسة الإثنين تسجيل العرب صافي بيع بقيمة 56 مليون جنيه مقابل صافي شراء للأجانب والمصريين بقيمة 19 و37 مليون جنيه على التوالي. وشهدت البنوك وشركات الصرافة المصرية إقبالاً كبيراً خلال الآونة الراهنة بدعم من تحرير سعر الصرف الذي دفع العديد من حائزي العملة الأجنبية للتنازل عنها عبر القنوات الشرعية، بحصيلة تقدر بأكثر من 5 مليارات دولار. الأسواق الخليجية: أغلقت معظم أسواق الخليجية على خسائر في جلسة الإثنين بضغط من انتهاء أحقية التوزيعات النقدية لعدد من الشركات، بالإضافة إلى ترقب بيانات الإنفاق الشخصي في أميركا والتي ستكون أحد العوامل الحاسمة في قرار الفائدة من قبل الفدرالي. تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.2 مسجلاً أكبر خسارة يومية في شهر ونصف متأثراً بانخفاض سهم بنك قطر الوطني بنسبة 3.3 إلى أدنى مستوياته في 6 سنوات. وتراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.3 بعد 3 جلسات من المكاسب بضغط من انخفاض سهمي بيتك ومشاريع بنسبة 0.4 و4.5 على التوالي. وفي أسواق الإمارات، ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة هامشية بعد 5 جلسات متتالية من المكاسب بضغط من انخفاض سهمي العالمية القابضة وe بنسبة 0.1 لكل منهما، بالإضافة لتراجع سهم ملتيبلاي بنسبة 1.3. وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة هامشية أيضاً وسط استقرار الأسهم القيادية دون تغيير وانخفاض سهم العربية للطيران بنسبة 1 لأدنى مستوياته منذ بداية العام الحالي بعد بدء التداول على السهم دون أحقية التوزيعات النقدية.