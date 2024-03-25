تستخدم للطهي والعلاج... الأعشاب الربيعية تملأ سوق شيلادزي في دهوك (صور)

2024-03-25 21:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهد الربيع في منطقة شيلادزي شمال محافظة دهوك تساقطا غزيرا للامطار مما ادى الى نمو الأعشاب بشكل وفير في المنطقة، ويتوجه القرويون صباحا باكرا إلى التلال والوديان القريبة من المنطقة لجني مجموعة متنوعة من النباتات التي تستخدم في الطهي والعلاج.

وفي فصل الربيع يزدهر سوق بيع الأعشاب الربيعية، ومنها سوق شيلادزي الذي يعتبر من الأكبر الأسواق في دهوك حيث يتميز ببيئة ملائمة لنمو هذه الأعشاب ويقع بين سفوح جبال كارة ومتين.

ويقول أحد أصحاب أسواق بيع الأعشاب لوكالة شفق نيوز: "نقوم يوميا بالتوجه إلى هذه الوديان والتلال ونقوم بقطاف الأعشاب وبيعها بأسعار مناسبة، ولدينا تشكيلة واسعة من أنواع الأعشاب".

من جانبه، يقول أحد المواطنين الذين يقومون بجمع الأعشاب: "هذا العام يوجد الكثير من الأعشاب، ولكننا نخاف من الذهاب إلى الأماكن البعيدة عن الناحية بسبب الصراع المسلح بين حزب العمال والجيش التركي".