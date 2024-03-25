2024-03-25 21:24:09 - المصدر: منصة إيشان

أكد الأمين العام لحركة الوفاء عدنان الزرفي، اليوم الاثنين، أن الانتخابات المبكرة حتمية وقد يشارك فيها التيار الصدري، فيما أشار إلى أن إجرائها سيغير الواقع السياسي. وقال الزرفي في مقابلة متلفزة، تابعتها منصة “إيشان”، إن “الانتخابات المبكرة حتمية لحل معظم المشاكل، وقد تتفاقم من دون الانتخابات”. وأضاف، أن “موعد إجراء الانتخابات المبكرة سيكون إما نهاية […]

ظهرت المقالة الانتخابات المبكرة حتمية وقد يشارك فيها الصدر.. الزرفي: ستغير الواقع السياسي أولاً على Eishan.