2024-03-25 21:24:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الإثنين، عن قطع بالشوارع المحيطة بمجسر قرطبة في العاصمة بغداد لمدة يومين، في وقت لم يتبق على موعد افتتاحه سوى ستة أيام. وقالت المرور في بيان ورد لمنصة “إيشان”، انه “لغرض المباشرة بإكساء طبقة الاسفلت المبلمر للشوارع المحيطة بمجسر قرطبة سيتم قطع عدد من الطرق المحيطة بالمشروع”. وأضافت، أنه “سيتم […]

ظهرت المقالة مجسر قرطبة.. ستة أيام على موعد الافتتاح والمرور تقطع الشوارع المحيطة به أولاً على Eishan.