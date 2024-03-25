النفط يرتفع بفعل ضربات الطائرات بدون طيار في أوكرانيا وتخفيضات الإنتاج الروسي

2024-03-25 22:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام، الاثنين، حيث أدت ضربات الطائرات بدون طيار الأوكرانية إلى تعطيل قدرة التكرير الروسية وأمرت موسكو بخفض الإنتاج لتحقيق أهداف أوبك. وارتفع نفط خام غرب تكساس الوسيط لعقد أيار 1.21 دولار، أو 1.50، ليصل إلى 81.84 دولار للبرميل. وأضاف خام برنت لعقد أيار 1.14 دولاراً أو 1.33 إلى 86.57 دولاراً للبرميل. قالت مصادر في صناعة النفط لرويترز، يوم الاثنين، إن روسيا أمرت الشركات بخفض إنتاج النفط للوفاء بالتزامات موسكو تجاه أوبك. وكانت اتفقت العديد من دول أوبك على تخفيضات طوعية للإنتاج يبلغ إجماليها 2.2 مليون برميل يومياً خلال الربع الثاني. وتسبب هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية في نشوب حريق في مصفاة كويبيشيف لتكرير النفط في مدينة سامارا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقالت مصادر بالصناعة لرويترز إن إحدى وحدات التكرير الرئيسية في المنشأة دمرت بعد الهجوم.