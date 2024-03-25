العراق يرحب بقرار وقف إطلاق النار في غزة

2024-03-25 22:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رحب العراق، اليوم الاثنين (25 آذار 2024)، بقرار مجلس الامن الدولي، بوقف اطلاق النار في غزة.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، على "أهمية امتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم".

وجددت الخارجية العراقية "مطالباتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة".



