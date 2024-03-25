"خلطة أوامر ادارية ومخالفات قانونية".. امانة مجلس الوزراء "لاتفهم" ماذا يفعل محافظ ديالى بالضبط!

2024-03-25 22:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد عضو مجلس النواب احمد الموسوي، اليوم الاثنين (25 إذار 2024)، رفض الامانة العامة لمجلس الوزراء عودة محافظ ديالى السابق لتصريف الاعمال.

وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بناء على كتاب رسمي ارسلنا الى الدائرة القانونية في امانة مجلس الوزراء حول عودة عضو مجلس ديالى مثنى التميمي لمنصب المحافظ لتصريف الاعمال لما يتضمنه من مخالفات قانونية صريحة وحصلنا على اجابة رسمية".

واضاف، ان "الاجابة في رد الامانة العامة هي رفض عودة المحافظ السابق لمنصبه وعودة ادارة منصب محافظ ديالى للنائب الاول لحين انتخاب محافظ فعلي".

واصدر محافظ ديالى السابق، وعضو مجلس المحافظة مثنى التميمي، امرا اداريا بمباشرته كمحافظ لديالى "لتمشية الامور اليومية"، مستندا في ذلك الى كتاب من الدائرة القانونية للامانة العامة لمجلس الوزراء.









الا ان الامانة العامة لمجلس الوزراء، ردت في كتاب على محافظ ديالى، مشيرة الى ان كتابها السابق لم يتضمن اعادة المحافظ السابق الى منصبه، بل تضمن الاستفسار عن السند القانوني بانفكاك المحافظ من منصبه التي اوجبت استمراره بتصريف الامور اليومية لحين انتخاب محافظ جديد، مشيرة الى انه اتضح ان المحافظ ادى اليمين القانوني كعضو في مجلس المحافظة، وعليه فانه لايجوز عودته لمنصب المحافظ.



