مصنع تابع للعتبة الحسينية المقدسة يعلن إنتاج 4 انواع من الحقن الطبية

2024-03-25 22:06:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع - عباس الرحيميأعلن مصنع الأدوية والمستلزمات الطبية التابع للعتبة الحسينية المقدسة، اليوم الاثنين، عن البدء برفد السوق الدوائية بـ 4 أنواع من الحقن الطبية.وقال مدير المصنع مهند الساعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المصنع بدأ بإنتاج أربعة أنواع من المستحضرات الطبية التي لم تكن موجودة في السوق العراقية كصناعة محلية وما يتواجد مستورد".وأوضح المدير الفني لمصنع الحقن الطبية عماد جواد عبيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المصنع ينتج حالياً أربعة انواع من الحقن الطبية بحجم ( 10) ملم للاستخدام البيطري والمختبري، و 3-5 ملم للاستخدام البشري، فضلا عن حقن الإنسولين واللقاحات".وأوضح عبيد، أن "منتجات المصنع تخضع إلى فحوصات من قبل وزارة الصحة، وهي أفضل من المنتج الأجنبي من حيث الجودة والصلاحية وسلامة الفحص المختبري"، لافتاً، إلى أن "الإنتاج السنوي من الحقن الطبية بمختلف أنواعها قد يصل إلى (260) مليون حقنة".بدورها، ذكرت مسؤولة الرقابة والسيطرة النوعية في المصنع منتهى حسين، أن "منتجات المصنع تخضع إلى عمليات فحص متنوعة منها فيزيائية وأخرى كيميائية وثالثة بايولوجية"، مبينة، أن "الفيزيائية تجرى قبل التعقيم وبعده، وتشمل أربعة فحوصات أساسية، فحصان خاصان بالنيدل من حيث الخلع والاختراق وفحصان آخران خاصان بالحقنة نفسها: الأول فحص السليكون والثاني فحص التسريب، أما الفحوصات الكيميائية فتجرى على المواد الأولية الداخلة في الصناعة، وأما البايولوجية فتجرى بعد عملية التعقيم للتأكد من سلامة و جودة تلك العملية في المختبر البايولوجي".وتابعت حسين، أن "الوجبات المنتجة من الحقن ترسل عبر عينات منها إلى وزارة الصحة، لإجراء الفحص الشامل عليها والحصول على موافقتها ليتسنى بيعها في الأسواق المحلية".