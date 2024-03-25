المشاكل الزوجية أحدها.. 3 أسباب وراء انتحار عناصر وضباط الأمن في العراق

2024-03-25 22:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استعرض الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبدالله، اليوم الاثنين (25 آذار 2024)، 3 اسباب وراء ملف "انتحار منتسبي القوى الأمنية".

وقال عبدالله في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "منتسبي القوى الأمنية سواء في الدفاع او الداخلية او التشكيلات الساندة، هم جزء من المجتمع يتعرضون كسائر بقية الشرائح إلى ضغوط حياتية ونفسية وأخرى تتعلق بالمشاكل الزوجية لذا فان انتحار بعضهم ليس مفاجئًا".

وأضاف، انه "في ديالى على سبيل المثال سجلت حالتي انتحار خلال 2024 وبعد التدقيق في الأسباب تبينت انها مشاكل عائلية ضغطت عليهما لتقودهما الى انهاء حياتهما"، مؤكدا بأن "معدل الانتحار بشكل عام وفق المعلومات ربما يصل الى 1 لكل 20 حالة أي ان النسبة ليست كبيرة".

واقر بأن "3 اسباب وراء انتحار منتسبي القوى الأمنية والتي تجري 80% منها وهم في منازلهم وليس اثناء الواجبات هي الضغوط الحياتية ومشاكلها وحالة الخلافات الزوجية، بالاضافة الى ضغوط العمل لكنها تبقى في سياقات محدودة".

واشار الى ان "مواقع التواصل بما تبثه من مواضيع تدفع الى استسهال نهاية الانتحار ليس للمنتسبين فقط بل كل الشرائح حتى المراهقين والاطفال".

ودعا عبدالله الى "استحداث الاقسام النفسية في المديريات العامة للعلاج خاصة وان بعض الضباط والمنتسبين يتعرضون الى ضغوط قاسية خاصة لمن يفقد اسرته في حادث ما او بسبب ظروف قاهرة لاننا امام بشر وهذا الامر موجود في كل اجهزة الشرطة حول العالم تقريبا".

ويوم امس، افاد مصدر امني بانتحار ضابط برتبة رائد بوزارة الداخلية في مديرية شرطة الطاقة داخل مقر اللواء الرابع بمنطقة بوب الشام.

وقبل شهر من الان وتحديدا في 20 شباط، اقدم عنصر امني في ذي قار باطلاق النار على نفسه من سلاحه الشخصي اثناء الواجب في سيطرة امنية شمالي مدينة الناصرية.