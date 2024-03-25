2024-03-25 22:24:03 - المصدر: ايرث نيوز

نوهت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الاثنين، بخصوص استلام البطاقات الوطنية المنجزة في دائرة البطاقة الوطنية في منطقة الوحدة. ودعت المديرية في بيان، ورد لوكالة إيرث نيوز، “المواطنين ممن روجوا معاملاتهم في دائرة البطاقة الوطنية في منطقة الوحدة ضمن احوال بغداد/الرصافة، مراجعة الدائرة المذكورة آنفاً، لغرض استلام بطاقاتهم كونها انجزت منذ فترة زمنية طويلة”. […]

ظهرت المقالة تنويه من الأحوال المدنية للمواطنين بشأن البطاقة الموحدة أولاً على ايرث نيوز.